Seyirciden tam not

Sarıkaya Belediyesi organizasyonuyla sahnelenen "Basilica Tası Gümüşten" adlı tiyatro oyunu izleyicisinden tam not aldı.

Yaz günü olmasına rağmen ilçe halkının tiyatroya ilgisinin memnun edici olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Gerek çalışmalarımız gerekse sosyal faaliyetlerimiz her zaman olduğu gibi aralıksız devam edecek. İlçemizde ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz. Oyunu izlemeye gelenlere ve emeklerinden dolayı Tiyatro Kafa ekibine teşekkür ederim.” dedi.

»Sema Nur Koçaker