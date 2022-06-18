Yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Köse vatandaşlar ile de bir araya gelerek isteklerini yerinde dinliyor. İncelemeler esnasında karne alan öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Köse hem öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu hem de her biriyle bire bir sohbet etti.

Bahçeşehir mahallesinde incelemede bulunduklarını belirten Köse, “Şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet için yaptığımız çalışmaları yerinde inceleyerek hem ekiplerimizden bilgi alıyoruz hem de genci, yaşlısı her kesimden hemşehrilerimizle görüşerek isteklerini yerinde dinlemeye devam ediyoruz. Bahçeşehir Mahallesi’nde yaptığımız çalışmalarımızı yerinde incelerken karne sevinci yaşayan minik yavrularımızla da sohbet ettik. Yüce Mevla’m birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi