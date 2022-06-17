Sevince ortak oldu

Bir taraftan liseden ayrılmanın burukluğunu yaşayan öğrenciler diğer taraftan üniversiteli olmanın gururunu yaşadı. Lise bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’da katılım sağladı. Öğrencilerin yaşamış oldukları sevince ortak olan İl Müdürü Yazıcı, öğrenciler ile birlikte ayrı bir heyecan yaşadığını belirtti. Yazıcı, ''Çocuklarımız doğduğunda gözümüz aydın olur. İlk kelimeyi söylediğinde ayrı bir mutluluğu, ilk adımı attığında tarifsiz bir heyecanı, okula ilk başladığında deruni bir sevgiyi hissederiz. Süreç içerisinde onlarla kederi ve kıvancı paylaşırız. Tüm bu duygular içerisinde çocuklarımızın mezuniyetini kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğun yaşatılması için emek ve gayret sarf eden meslektaşlarıma ve velilerimize teşekkür eder, tüm çocuklarımıza sağlık, esenlik ve baht açıklığı diliyorum'' dedi.

Haber Merkezi