Sevgi varsa engel yoktur

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde personeli unutmayan Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan ve idari ekip personel ile bir araya geldi.

Başhekim Kozan ve idari ekip tarafından konferans salonunda yapılan pasta kesimi sonrası Palyatif Bakım Servisi ziyaret edilerek hastalara karanfil hediye edildi. »Haber Merkezi

