Sevenleriyle buluşacak

Bugün Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde Saat 20.30’da Hayati İnanç sevenleri ile buluşacak. Her ay düzenlenen “Aylık Gönül Söyleşileri”nin bugün ki konuğunun Hayati İnanç olacağını belirten Belediye Başkanı Celal köse tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

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