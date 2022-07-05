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Sevenleriyle buluşacak

Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan “Aylık Gönül Söyleşileri” programının bu ay konuğu Ünlü Divan Edebiyatçısı Hayati İnanç.

05 Temmuz 2022 Salı 02:11
Sevenleriyle buluşacak

Bugün Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde Saat 20.30’da Hayati İnanç sevenleri ile buluşacak. Her ay düzenlenen “Aylık Gönül Söyleşileri”nin bugün ki konuğunun Hayati İnanç olacağını belirten Belediye Başkanı Celal köse tüm vatandaşları etkinliğe davet etti. 
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Sevenleriyle Buluşacak
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