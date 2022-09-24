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‘Sevdamız eğitim’

Vali Ziya Polat,  Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

24 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
‘Sevdamız eğitim’

Ziyaretleri kapsamında Ovakent beldesi Atatürk İlkokulu ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Polat öğrencilerin dersine katılarak bir süre sohbet etti. 
Ardından öğretmenlerle toplantı yapan Polat ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinledi. »Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Sevdamız Eğitim
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