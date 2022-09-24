‘Sevdamız eğitim’

Ziyaretleri kapsamında Ovakent beldesi Atatürk İlkokulu ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Polat öğrencilerin dersine katılarak bir süre sohbet etti.

Ardından öğretmenlerle toplantı yapan Polat ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinledi. »Haber Merkezi

