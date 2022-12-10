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Sertifikalar verildi

KADEM Yozgat temsilciği tarafından düzenlenen kursların sertifika töreni Yozgat İl Halk Kütüphanesi salonunda yapıldı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Sertifikalar verildi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Yozgat Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen kursların sertifika törenine Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Güngör Yılmaz, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse, Kadem Yozgat İl Temsilcisi Gülseren Canbolat Kandemir, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Merkez ilçe Başkanı Ahmet Gökhan, Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, Aile Sosyal hizmetler müdürü Abdullah Neşeli ve kursiyerler katıldı. 
Programda Kadem Yozgat İl Temsilcisi Gülseren Canbolat Kandemir açılış konuşmasını yaptı. Kandemir, “KADEM kadının insanlık onurunu teslim etmek üzere savunuculuk yapan bir sivil toplum kuruluşudur. KADEM olarak kadınların onuru ile korkmadan ve güvendi yaşayacakları bir toplum inşa etmek için çalışıyoruz. Toplumsal hayatın her alanında kadının temsilini güçlendirmeyi hedefliyoruz. 3 yıllık görev süremizde eğitimlerimizle, projelerimizle, etkinliklerimizle binlerce kadına dokunmanın mutluluğunu yaşadık. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde 2021 yılında mantar yetiştiriciliği kursu, 2022 çilek yetiştiriciliği kurslarını açtık. Kursiyerlerin üniversite de bulunmaktan ve bu kursları katılmaktan duydukları mutluluğun tarifi yoktu. Kursları veren hocalarımız da kursiyerlerin derslerine ilgisi ve katılımından memnuniyetlerini dile getirdiler. Kadınlara kurumlar arası köprü olduk. Bu kursları açmamızda bize destek olan Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ’a, Rektör yardımcısı Güngör Yılmaz’a, Ziraat fakültesi dekanı Yavuz Gürbüz’e, Doçent Doktor Gülden Balcı’ya, kursiyerlerimizin üniversiteye ulaşımını temin eden Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür ediyoruz. Milli eğitim müdürlüğü paydaşlığında başarıyla yürüttüğümüz Yozgat Uyum Atölyeleri projesinde sundukları katkılardan dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’ya, projemize destek sunan Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür ediyorum. Kadın yönelik şiddete karşı birlikte eğitimler, etkinlikler yaptığımız Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Neşeli’ye, Göç idaresi Müdürü İsmail Fatih Tüzen’e, Kadınlara yönelik açtığımız meslek edindirme kursları için Halk Eğitim Müdürü Abdullah Aydın’a, Müftülük işbirliğinde her Perşembe kadınlara yönelim programlar yaptık. İl Müftümüz Ali Gülden’e, proje döngüsü yönetimi eğitimi vere ORAN Kalkınma ajansı koordinatörü Doğu Sezen’e derneğim ve şahsım adına teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi. »Rabia Şahin

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