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Sertifika programı başladı

Yozgat Şehir Hastanesinde “Yoğun Bakım Hemşireliği” sertifika programı başladı. Yaklaşık bir ay sürecek programa çevre illerden ve Yozgat’a görev yapan hemşireler katıldı.

20 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Sertifika programı başladı

Sertifika programına katılan kursiyerler için düzenlenen kahvaltıda Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan konuşma yaparak programa katkı ve emek veren herkese teşekkür etti.
Kozan konuşmasında, “Hemşirelik mesleği sağlıkta en geniş çalışma alanına sahip meslek kollarından birisidir. Bu sebeple hemşireliğin çeşitli alanlarda profesyonelleşmesi önem arz etmektedir. Bizlerde buna vesile olmak adına hastane yönetimi olarak her zaman tecrübelerimizi paylaşmaktan, yeniliklerden ve kaliteden yana olan tavrımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olarak fiziki, teknik ve tecrübe olarak çok iyi durumdayız. Son yıllarda hastanemizde hizmet veren yoğun bakım ve yatak sayımızı arttırdık. Emeğini hiç bir zaman esirgemeyen ve özveriyle çalışan personellerimizle halkımızın 7/24 hizmetindeyiz. Bu program sürecinde sizlerle tecrübelerimizi paylaşacağız. Programımıza katkı ve emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kursiyerlerimize başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi. 
»Haber Merkezi 

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Sertifika Programı Başladı
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