Sertifika almaya hak kazandı

Başvurularda emeği geçen herkesi tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “ Öğrencilerimizin ve personelimizin daha kaliteli bir ortamda hizmet alabilmelerini sağlamak adına okulumuzun kalitesini ilk aşamada dünya standartlarına ve ilerde dünya standartlarının üzerine çıkarmayı amaç edinmiş olup bu çalışmalarımızı sertifikalandırmak için yaptığımız ISO-45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi başvurumuz kabul edilerek Milli Eğitim Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimlerle ISO-45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Bu sertifikalarla okulumuz kalite ve iş sağlığı yönünden dünya standartlarında olduğu tescil edilmiş olup aynı anda iki kalite sertifikasına sahip olmanın haklı gururunu yaşamakla birlikte öğrencilerimize, öğretmen ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeklerini esirgemeyen fedakarca çalışan Okul Müdürü Gökhan Pektaş’a, Müdür Yardımcısı Mustafa Duyar'a, öğretmenlerimize, yardımcı personelimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği Biriminden Ahmet Selçuk’a teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi