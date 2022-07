Seri üretim başladı

Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinasını ziyaret eden AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, süt ünitesi seri üretime başladığını açıkladı. Kurum müdürlüğüne yeni atanan Harun Pehluvan’a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başer, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Seri üretime geçen süt ünitesi üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Başer, Yozgat’ta tarım ve hayvancılığını geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, ”İl Başkanlığı döneminden beri Yozgat’a kazandırmak için büyük emek sarf ettiğimiz, Et ve Süt Kurumu bünyesindeki et ve süt ünitesinin Yozgat hayvancılığının gelişmesi ve sektörel bazda kurumsallaşması açısından önemli bir ihtiyaca cevap veriyor” dedi.

PAZAR SIKINTISI KALMADI

Pandemi koşullarının sağladığı olumsuz etkiler nedeniyle dünya ekonomilerinin daraldığı bir dönemde süt ünitesinin Yozgat’a kazandırılmasının önemine vurgu yapan Başer, süt ünitesi ile birlikte et ve süt üreticisi olan Yozgat çiftçisinin pazar sıkıntısının kalmadığını söyledi.

TÜRKİYE’DE BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Süt ünitesini Yozgat’a kazandırmak için büyük mücadele verdiklerini belirten Başer, Et ve Süt Kurumu bünyesinde Türkiye’nin hiçbir ilinde böyle yatırımın vaki olmadığını, süt ünitesi yatırımının bu yönüyle Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıdığını ifade etti. Süt ünitesinde günlük 98 ton çiğ süt işleyeceklerini vurgulayan Başer, başlangıçta beyaz peynir, kaşar, peyniri, lor peyniri, krema ve tereyağı üretimine ağırlık verdiklerini söyledi.

GELİŞİME KATKI SUNACAK

Yozgat Et ve Süt Kurumu bünyesinde kurulan ve seri üretime geçen süt ünitesi yatırımını, Yozgat hayvancılığının gelişimi, süt üretiminin değerlendirilmesi, markalaşması ve sektörel yatırıma dönüşmesi açısından çok önemsediklerini vurgulayan Başer, yatırımın hem istihdamı artırdığını hem de Yozgat’ta hayvancılığın gelişimine büyük katkı sunduğunu belirtti.

‘BU GURUR BİZE YETER’

Süt ünitesinde üretimi yapılan “beyaz peynir, lor peyniri, kaşar, tereyağı” ürünlerinin Türkiye’nin dört bir tarafında satıldığını görmekten ayrı bir mutluluk duyduklarını söyleyen Başer “Bu gurur bize yeter” dedi.

ÇİFTLİKTEN SOFRAYA SOĞUK ZİNCİR KURDUK

Süt ünitesinde sağlıklı üretim ve tedarik zincirine çok önem verdiklerini vurgulayan Başer, soğuk zincir tedariki kurduklarını, “Çiftlikten Sofraya” sağlıklı ve hijyenik ürün tedariki zinciri kurduklarını söyledi.

YÖRESEL MARKA OLUŞTURACAĞIZ

Başer, yöresel bazda Yozgat’a mahsus bir ürün markası Türkiye’de bulunmadığından hareketle süt ünitesinde yöresel ürünlerin üretimini de yapmayı planladıklarını, yöresel marka oluşturmayı hedeflediklerini ve ürün gamını zenginleştirmeyi düşündüklerini ifade etti.

BÜYÜK DESTEKLER VERİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’de ve Yozgat’ta tarım ile hayvancılığın geliştirilmesi için büyük destekler verdiklerini bu konuda yatırım yaptıklarını açıklayan Başer, bu destekler sayesinde Yozgat’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın popülasyonunun arttığını ve ivme kazanmaya başladığını belirtti. »Haber Merkezi