Sergi açıldı

Sıhhiye Zafer Çarşısı'n düzenlenen serginin açılışına Milletvekili Keven, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile birlikte katıldı. Federasyon tarafından kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yapılan serginin açılışını yaptıklarını bildiren Keven, “Federasyon Başkanımız Mesut İbiş'e, yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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