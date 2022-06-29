Sergi açıldı

Sıhhiye Zafer Çarşısı'n düzenlenen serginin açılışına Milletvekili Keven, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile birlikte katıldı. Federasyon tarafından kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yapılan serginin açılışını yaptıklarını bildiren Keven, “Federasyon Başkanımız Mesut İbiş'e, yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
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Sıhhiye Zafer Çarşısı'n düzenlenen serginin açılışına Milletvekili Keven, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile birlikte katıldı. Federasyon tarafından kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yapılan serginin açılışını yaptıklarını bildiren Keven, “Federasyon Başkanımız Mesut İbiş'e, yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.