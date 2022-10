Şerefli güven tazeledi

Düzenlenen genel kurulu AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve Eğitim Bir Sen temsilcileri katıldı.

Memur Sen, 1 milyonu aşkın üye sayısıyla ülkenin en büyük konfederasyonu olduğunu belirten AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Akif İnan'ın en önemli eseri olan Memur-Sen, bugün 1 milyonu aşkın üye sayısıyla ülkemizin en büyük konfederasyonu olarak büyük ve güçlü Türkiye davamıza omuz veriyor. Vefatının üzerinden geçen 21 yıl geçmesine rağmen merhum İnan'ın mütevazi imkanlarla kurduğu müesseseler, Aziz milletimizle birlikte tüm emekçilere, mazlumlara, mağdurlara hizmet etmeyi sürdürüyor. Memur-Sen kamu görevlilerimizin haklarını savunmanın yanında Akif İnan'ın çizdiği çerçevede, ülkemizde ve tüm dünyada hakkın, adaletin, merhametin, özgürlüklerin gür sesi oluyor. İnsanı ve insan onurunu esas alan özgün bir sendikacılık anlayışıyla bu çatı altında yürütülen çalışmalar elbette her türlü takdirin üzerindedir. İdeolojik sendikacılıkla arasına mesafe koyan Memur-Sen, AK Partimizin milli iradenin güçlendirilmesi yönünde attığı her adıma destek vermiştir. Memur-Sen 28 Şubat başta olmak üzere darbe ve vesayete dönük tüm teşebbüslerin karşısında AK Partimizle birlikte dik duruş sergilemiştir. Yine Memur-Sen 27 Nisan bildirisinden; 367 garabetine, gezi olaylarından; 17-25 Aralık girişimine, 15 Temmuz hain darbe girişiminden; 16 Nisan referandumuna kadar Ülkemizi, Milletimizi, İstiklalimizi ve istikbalimizi ilgilendiren her kritik hadisede onurlu, dirayetli, demokratik bir tavır takınmıştır. Son 20 yılda vesayetçi sisteme, cuntalara, ihanet çetelerine ve terör örgütlerine karşı verdiğimiz zorlu mücadelede dağ gibi yanımızda duran Memur-Sen'e ve Memur-Sen'in siz yürekli mensuplarına burada bir kez daha şahsım ve Aziz milletimiz adına teşekkür ediyorum. Türkiye’nin vesayet odaklarıyla yaptığı amansız mücadeleye Yozgat’tan omuz veren, milli iradenin yanında saf tutan Memur-Sen İl başkanımız Kenan Şerefli kardeşim başta olmak üzere yönetimine, şube başkanlarımıza ve şube yönetimindeki kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerini hep birlikte attık. Rabbim yolumuzu açık eylesin” şeklinde konuştu.

20 yıllık iktidarda eğitim en büyük öncelik olduğunun altını çizen Başer, “Geleceğimizin teminatı yavrularımızın daha nezih, donanımlı okullar da eğitim görmesi için Yozgat’ımızda okullarımızı yeniledik. Yozgat merkez ve ilçelerimizde 234 tane yeni okul yaptık. Bu Türkiye ortalamasının çok üstünde bir rakam. Tüm bunları evlatlarımız ve kıymetli öğretmenlerimiz için yaptık. Bu okullarımızı memleket sevdalısı Bozok yaylasının evlatları daha iyi imkanlarla eğitim görsün diye yaptık. Okullarımızı teknik ve fiziki olarak yenilerken, geleceğimizin teminatı yavrularımızı özveriyle yetiştiren ve her türlü takdirin üzerindeki değerli öğretmenlerimizi de unutmadık. Yıllardır hep söylenen ama şimdiye kadar kanuni düzenleme yapılmayan öğretmenlik meslek kanununu AK Parti olarak biz çıkardık. 3600 ek göstergeye; öğretmenlerimizi de dahil ederek öğretmenlerimizin emekli ikramiyelerini ve emekli maaşlarını yükselttik. Öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinde iyileştirmeler yaptık. Kadrolu öğretmenle, sözleşmeli öğretmen arasındaki farkı ortadan kaldırıyoruz. Sözleşmeli öğretmenlerimizi de kadroya geçiriyoruz. İnşallah Kasım ayı içerisinde AK Parti olarak kanuni düzenlemeyi Meclis genel kuruluna getireceğiz. Tüm bu yaptıklarımız sizler için. Sizin moral, motivasyon ve hayat standartlarınızı yükseltmek için; helali hoş olsun! İnşallah geleceğin Türkiye’sini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü ve basiretli liderliğinde hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. Sözlerime son verirken 6. Olağan genel kurulumuzun Yozgat’ımıza, sendikamıza ve tüm öğretmen kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli ise yapmış olduğu konuşmada; “Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın 1992 yılında başlatmış olduğu kutlu yürüyüş olgunlaşıp büyüyerek gelişirken, Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şubemiz de bugün 3 bin 600 üyesiyle ilimizde 9 yıldır kesintisiz yetkisini sürdürmektedir. Yetkili sendika olarak eğitim çalışanlarımızın haklarının iyileştirilmesi, özgürlük alanlarının genişletilmesi için hak, emek ve özgürlük mücadelesi veriyoruz. Bu anlamda başkan yardımcılarım, ilçe başkanlarım, yönetimleri, iş yeri temsilcilerimizle beraber her zaman alanlarda eğitim çalışanlarımızın yanındayız. Öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın problemlerine çözüm aramak, haklı olan taleplerini karşılamak amacıyla ilgili konuları yerelde ilgili mercilere taşıyor, genel talepleri ise toplu sözleşme masasında ve ilgili kurullarda konu edinmek üzere genel merkezimizle paylaşıyoruz.

Eğitim-Bir-Sen olarak genel yetkili sendika olduğumuz günden bu yana kamu görevlileri adına temin edilen kazanımların altında imzamız vardır. Bugün 6. Dönem Toplu Sözleşme ile elde edilen haklarla sendikal faaliyetler yeni ve ileri bir mesafe kazanmıştır. Öne çıkan kazanımlardan 3600 ek göstergenin alınması kamu çalışanları için tarihi bir nitelik taşımakla birlikte kamuda çalışan şef ve teknikerlerinde 3600’e dahil edilmesi konuyu daha anlamlı kılacaktır. Önümüzdeki dönemde içeriğinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çaba harcayacağımız Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkmış olması öğretmenlik mesleğinin kariyer mesleğine dönüşmesinde önemli bir adımdır. 6. Dönem Toplu Sözleşme masasında elde edilen toplu sözleşme ikramiyesinin 400 liraya çıkartılması ki yüzdelik artışlardan etkilenen bir artış olup bugün 700 lirayı bulmuştur. Bu kazanımla örgütlü olmak değerliyken artık bir de ederinin olması memur sendikalarının geleceği için önemli bir adımdır. 6. Dönem Toplu Sözleşmenin önemli bir kazanımı da üniversite idari personelinin merkezi yer değişikliği konusunda çalışma yapılmasının karara bağlanmasıdır bu kararın en kısa zamanda sonuçlanacağına inancımız tamdır. Yine öğretim görevlisi kadrolarında bulunan akademisyenlere geliştirme ödeneğinin 2022 ve 2023 yıllarında da devamının sağlanarak ödeneğinin yüzde 60 oranına yükseltilmesini önemsemekle birlikte bu ödeneğin yüzde yüze çıkarılması için çabamız devam edecektir. Pek çok konunun kazanıma dönüştürüldüğü 6. Toplu Sözleşme masasında sözleşmeli personelin kadro sorununun Memur-Sen ve hükümet tarafından masaya birlikte yatırılmak üzere karara bağlanması ve 2022 yılı sonuna kadar çözülecek olması kamuda ve eğitim camiamızdaki kadro çeşitliliğini ortadan kaldıracak ve iş barışını sağlayacaktır. Bundan sonra da bir hak varsa onu almak, çiğnenmiş bir hukuk varsa o mağduriyeti gidermek, eğitim çalışanlarının alın terinin karşılık bulması için sendikal mücadelemiz devam edecektir. Eğitim Bir-Sen sendikal çalışmaların dışında Türkiye'nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olmanın sorumluluğu ve bilinciyle hareket etmekte, Ülkemizde coğrafyamızda ve dünyadaki olaylara duyarsız kalmamaktadır. Eğitim-Bir-Sen olarak, sahip olduğumuz misyon ve aidiyetimiz gereği eğitim çalışanlarına, milletimize, ümmete ve tüm insanlığa karşı içimizde, omzumuzda ağır, asil bir sorumluluk hissediyoruz. Bu çerçevede Eğitim-Bir-Sen, kurulduğu günden bu yana, 30 yıllık geçmişe sahip bir örgüt olarak cehalete karşı bilgiden yana, haksızlıklara karşı hukuktan yana, zulme karşı adaletten yana, vesayete karşı özgürlükten yana ilkeli, ahlaklı duruşuyla demokrasinin, millî iradenin yanında olmuştur. Bu anlamada Ülkemizde normalleşme adımları atılıp, inanç, düşünce ve yaşayış özgürlüğü başörtü yasağının kalkması üzerinden genişletilirken. Sekiz yıllık zorunlu eğitim zulmüne, katsayı engellemelerine son verilirken. Üzerimize karabasan gibi çökmüş yasakların kabusa dönüşmüş yasakçı duvarlar blok blok yıkılırken Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen baskıya, ihanete, teslimiyetçiliğe karşı bu topraklarda binyıldır kökleşmiş izanın, irfanın, imanın cesareti, direnciyle alanlarda mücadeleye destek vermiş milli ve yerli devlet adamlarının yanında gerek kamuoyu oluşturarak gerekse direk taraf olarak sorumluluğunu yerine getirmiştir. Eğitim-Bir-Sen, Türkiye’nin uyanık, cesur bilincinin kalesidir bundan sonra da içinden geçtiğimiz zaman ve türlü sıkıntılarıyla yaşadığımız dünya, daha çok birlikte duymamızı, düşünmemizi, dayanışmamızı zorunlu kılmaktadır. Biz birlikte var, birlikte güçlüyüz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer’de yapmış oldukları konuşmada; gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

