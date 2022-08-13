Sera alanını inceledi

Kaymakam Günlü’ye, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Muharrem Emre Atahan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akşit, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Şükrü Tanun Öztürk ve İş İnsanı Hayri Ünal eşlik etti.

Karanlıkdere mevkiin de kurulacak olan sera alanını yerinde inceledikten sonra Kaymakam Günlü, Kaz Üretim Merkezi'ni ve Çilek Bahçesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. »Haber Merkezi