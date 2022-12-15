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Sene-i devriyesinde anıldı

Yerköy ilçesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde Hakkari’nin Çukurca ilçesinde düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Yerköy ilçesine bağlı Gündoğdu köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in şehadetinin sene-i devriyesi münasebetiyle anma programı gerçekleştirildi.

15 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Sene-i devriyesinde anıldı

Gündoğdu Köyü Camiinde öğle namazı öncesinde İlçe Müftülüğü din görevlileri Ahmet Uzun, Ahmet İpek ve Mehmet Doğan tarafından Mevlid-i Şerif, Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihatlar ve ilahiler okundu. 
Anma programı İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş'ın dualarıyla tamamlandı.
Namaz çıkışı sonrası şehidin ruhuna ithafen ikramda bulunulup şehidin evi ve annesi ziyaret edildi. 
Programa Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, parti temsilcileri, Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir ve vatandaşlar katılım sağladı. »Haber Merkezi

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Senei Devriyesinde Anıldı
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