Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.829,58
ALTIN
1.028,09
DOLAR
17,85
STERLİN
21,89
EURO
18,44

Sendikada çalışma

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Merkezi ve teşkilatların ülke genelindeki üniversitelerde yürüttüğü örgütlenme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

11 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Sendikada çalışma

Bu kapsamda Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özüpek ve Öz Sağlık-İş Sendikası
Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol Yozgat Bozok Üniversitesi’nde, sendika üyeleri ve hastane yönetimi ile bir araya geldi.
BİLGİLENDİRME YAPILDI
Genel Başkan Yardımcısı Özüpek, teşkilat ile bir araya gelerek sendikal çalışmalar ve yeni dönem yetki mücadelesi hakkında bilgi verdi. Sendika üyelerinin problemlerini dinledi, sorularını cevaplandırdı.
Yoğun katılım ile gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, şube yönetimi, komite başkanları ve sendika üyeleri katıldı. 
TOKAT’A ZİYARET 
Bozok Üniversitesi örgütlenme çalışmaları kapsamında Hastane Başhekimi Prof. Dr. Arif Osman
Tokat ziyaret edildi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa  Özüpek ve beraberindeki heyet tarafından yapılan ziyarette,  üniversite hastanesi  işçilerinin sorunları ve  çözüm yolları dile getirildi, istişarede bulunuldu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sendikada çalışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dualarla uğurlandı
Dualarla uğurlandı
Davetiyeler dağıtılıyor
Davetiyeler dağıtılıyor
AK gençlikten aşure
AK gençlikten aşure
Projeler konuşuldu
Projeler konuşuldu
Çiftçilere müjde!
Çiftçilere müjde!
Her alanda çalışma
Her alanda çalışma
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim