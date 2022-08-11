Sendikada çalışma

Bu kapsamda Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özüpek ve Öz Sağlık-İş Sendikası

Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol Yozgat Bozok Üniversitesi’nde, sendika üyeleri ve hastane yönetimi ile bir araya geldi.

BİLGİLENDİRME YAPILDI

Genel Başkan Yardımcısı Özüpek, teşkilat ile bir araya gelerek sendikal çalışmalar ve yeni dönem yetki mücadelesi hakkında bilgi verdi. Sendika üyelerinin problemlerini dinledi, sorularını cevaplandırdı.

Yoğun katılım ile gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, şube yönetimi, komite başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

TOKAT’A ZİYARET

Bozok Üniversitesi örgütlenme çalışmaları kapsamında Hastane Başhekimi Prof. Dr. Arif Osman

Tokat ziyaret edildi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özüpek ve beraberindeki heyet tarafından yapılan ziyarette, üniversite hastanesi işçilerinin sorunları ve çözüm yolları dile getirildi, istişarede bulunuldu. »Haber Merkezi