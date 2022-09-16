Seminer Yozgat’ta

2022-2023 yılı umre organizasyonunda görevlendirilecek kadın irşat ve din görevlilerine yönelik eğitim semineri 12 Eylül Pazartesi günü Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde başladı. 3 gün boyunca yoğun bir şekilde devam eden eğitim seminerinde, umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek umrecilerin ibadetlerini sağlık, güven ve huzur içerisinde yerine getirebilmeleri için görevlilere, görev ve sorumluluklarının yanında organizasyonun işleyişi hakkında bilgi verildi.

İl Müftüsü Ali Gülden’in de “Uygulamalı Umre İbadeti” konusu ile ders verdiği eğitim seminere, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanı Muhammed Zeyd Özel, Kurullar ve Koordinasyon Daire Başkanı Tuncay Altınışık, Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı Esma Erten, Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Mehmet Fatih Demir, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Ekim'in katıldı.

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