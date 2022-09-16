Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.363,12
ALTIN
976,76
DOLAR
18,27
STERLİN
21,02
EURO
18,29

Seminer Yozgat’ta

2022-2023 yılı umre organizasyonu kadın irşat ve din görevlileri eğitim semineri Yozgat 'ta yapıldı.

16 Eylül 2022 Cuma 02:11
Seminer Yozgat’ta

2022-2023 yılı umre organizasyonunda görevlendirilecek kadın irşat ve din görevlilerine yönelik eğitim semineri 12 Eylül Pazartesi günü Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde başladı. 3 gün boyunca yoğun bir şekilde devam eden eğitim seminerinde, umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek umrecilerin ibadetlerini sağlık, güven ve huzur içerisinde yerine getirebilmeleri için görevlilere, görev ve sorumluluklarının yanında organizasyonun işleyişi hakkında bilgi verildi. 
İl Müftüsü Ali Gülden’in de “Uygulamalı Umre İbadeti” konusu ile ders verdiği eğitim seminere, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanı Muhammed Zeyd Özel, Kurullar ve Koordinasyon Daire Başkanı Tuncay Altınışık, Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı Esma Erten, Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Mehmet Fatih Demir, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Ekim'in katıldı. 
»Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Seminer Yozgatta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuyruk sırası TOKi’de
Kuyruk sırası TOKi’de
Ekip kuruluyor
Ekip kuruluyor
Öğrencilerin yanında oldular
Öğrencilerin yanında oldular
‘Problemleri birlikte çözeceğiz’
‘Problemleri birlikte çözeceğiz’
ihtiyaçları karşılıyor
ihtiyaçları karşılıyor
Öğrencilere proje hediyesi
Öğrencilere proje hediyesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim