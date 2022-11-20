Seminer düzenlendi

Seminerde topluluk danışmanı Mustafa Böyükata önderliğinde Gazetecilik Yüksek Lisans Öğrencisi Esmanur Aşık tarafından sunum yapıldı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminer hakkında Profesör Dr. Böyükata, “ Akademik danışmanlığını yaptığım Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu güncel konuları anlamaya ve öğrenmeye yönelik etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Kendilerinden bir adım önde olan Yüksek Lisans öğrencilerinden bilgiler ediniyorlar. Bunu anlamlı buluyorum.” dedi.

“BAKIŞ AÇISININ NELERDEN ETKİLENDİĞİ”

Yüksek Lisans öğrencisinin seminerde vermiş olduğu bilgiler kapsamında öğrencilere katkı sağladığını ifade eden Böyükata, “ Gazetecilik Yüksek Lisans Öğrencisi Esmanur Aşık, ‘yeni medya’ kavramını, dijital mecraları ve yaşanan değişimleri fark etmeye katkı veren paylaşımlarda bulundu. Öğrencilerimizden aldığım değerlendirmelerden bazılarında seminerin kendileri için verimli geçtiğini, anlamını tam olarak bilmedikleri kavramları öğrendiklerini, yeni medyanın avantajlarını ve dezavantajlarını daha detaylıca öğrenmiş olduklarını ifade edişleri anlamlıydı. Yeni seminerlerde günümüz toplumunda insanların gelişen teknolojiye karşın üretken olmaması, toplumunun modernleşme ile teknolojiye yönelik olumlu veya olumsuz yönlerinin ele alındığı, insanların içinde bulunduğu bakış açısının nelerden etkilendiği ve nasıl değiştiği gibi temaların ele alınmasının faydalı olacağı yönde önerilerini de duymak güzeldi. Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Topluluk Başkanı Hakan Akbaş ve yönetim kadrosu ile onların şahsında bütün katılımcı gençleri ve konuşmacıyı tebrik ederim. Faydalı olması dileğiyle.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi