Seminer düzenlendi

MTTB Yozgat İl Başkanlığı’nca gerçekleşen programda Öğretim Üyesi Hasan Can gençlerle buluştu. Programda Can, Tüketicinin Korunması Yolları ve Tüketici Hakem Heyeti konuları üzerine sunum ve tartışmalar gerçekleştirdi.

Gerçekleşen programa Yozgat Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Topuz’da katıldı.

Konu ile ilgili MTTB Yozgat İl Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “MTTB Yozgat İl Başkanlığı olarak düzenlediğimiz programda Öğr. Üyesi Hasan Can hocamız kardeşlerimizle buluştu. Tüketicinin Korunması Yolları ve Tüketici Hakem Heyeti konuları üzerine sunum ve tartışmalar gerçekleştirdi. Eskimez MTTB'li Yozgat Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Topuz beyefendi de bizlere eşlik etti. Hocamıza, katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

»Haber Merkezi