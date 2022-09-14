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Sektörün kalbi, Kayseri Şeker’de attı

2022 -2023 kampanya dönemi öncesinde şeker sektörünün temsilcileri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı başkanlığında bir araya geldi.

14 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Sektörün kalbi, Kayseri Şeker’de attı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın ev sahipliğinde, Kayseri Şeker’de gerçekleşen toplantıda, pancar tarımı ve şeker sektörünün bugünü ve yarınına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın ev sahipliğinde Kayseri Şeker Göl Tesislerinde gerçekleşen toplantıda pancar tarımının ve şeker sektörünün bugünü ve yarınına projeksiyon tutuldu. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı başkanlığında gerçekleşen toplantıya PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, PANŞEK Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Erence, Şeker Daire Başkanı Mümtaz Sinan, Türk Şeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin ve PANŞEK Başkan Yardımcısı Orhan Can katıldı. Pancar tarımı ve şeker sektörüne ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda sektörün bugünü ve yarınına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın İbrahim Yumaklı başta olmak üzere Kayseri Şeker’e teşrif eden sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum. Sektör açısından önemli değerlendirmelerin yapıldığı ve oldukça verimli geçen böylesi bir toplantıya ev sahipliği yapmış olmanın da mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu. 
»Haber Merkezi

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Sektörün KalbiKayseri Şekerde Attı
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