Sektör buluşmaları devam ediyor

Öğrencilerin profesyonel iş dünyasına hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen festivalde ASPİLSAN İnsan Kaynakları Müdürü Eda Savaş, ASELSAN Sivas Şubesinden Mekanik İmalat ve Üretim Müdürü İslam Çağrı Özdemir, Uyar Holding İnsan Kaynakları ve İdari İşler Grup Başkanı Ahmet Türkselci öğrencilere sektöre yönelik mesleki deneyimleri, tecrübeleri ve başarı hikayeleri hakkında bilgiler aktardı.

Festivale katılan sektöründe lider firmalar tarafından öğrencilere doğru bir kariyer hedefi ve kariyer planlamalarına ilişkin iş başvuruları ve staj imkanları sunuldu.

Ayrıca festival kapsamında iş alım süreçlerinde yaşanılan kaygıları yenmeleri adına öğrencilere İnsan Kaynakları Simülasyonu uygulandı.

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