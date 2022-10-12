“ŞEHRİNE DOKUN”

Sorgun Belediyesi 2022 Yılı itibariyle vatandaşlara daha hızlı, daha kaliteli ve online hizmet verebilmek; şehre dair problemleri anında tespit ederek çözüme kavuşturmak amacıyla uygulamayı ‘Şehrine Dokun’ parolasıyla Türkiye’nin dört bir yanından Sorgunluların hizmetine sundu. Cep telefonları içerisinde bulunan App Store ve Google Play platformları üzerinden ücretsiz olarak indirilen ‘Mobil Demokrasi Türkiye’ uygulaması ile tüm Sorgunlu vatandaşlar; şehre dair en güncel haberlere, etkinlik bilgilerine, nöbetçi eczaneler, anlık elektrik ve su kesintileri, meteoroloji tarafından yapılan uyarı ve bilgilendirmelere, anketlere anında ulaşabilecekler.

ANINDA ÇÖZÜM

İçerisinde bulunan dinamik panel sistemi, akıllı mücavir alan sistemi ve şikâyet butonu ile Sorgun Belediyesi’ne cep telefonları üzerinden anında ulaşma imkânı sağlayan Mobil Demokrasi Türkiye uygulaması; Sorgun Belediyesi ile vatandaşlar arasında anlık haberleşmeyi sağlayan bir köprü olacak. Herkesin rahatlıkla App Store ve Google Play platformları üzerinden ücretsiz olarak indirebileceği Mobil Demokrasi Uygulaması’nın konum bilgileri ve kamera erişimlerine izin vermeleri halinde anlık olarak şehre dair tüm şikâyetlerini Sorgun Belediyesi’ne fotoğraf çekerek ve şikâyetin bulunduğu lokasyonu harita üzerinde işaretleyerek iletebilecekler. Sorgun Belediyesi tarafından ortak bilgi sisteminde toplanacak tüm şikayetler ilgili müdürlüklere online olarak iletilerek anında çözüme kavuşturulacak.

“HEMŞEHRİLERİMİZE BİR ADIM DAHA YAKINIZ”

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’den konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Tüm kıymetli hemşehrilerimizin artık günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen cep telefonları ile bizlere anlık olarak ulaşmalarını sağlamak amacıyla Mobil Demokrasi Türkiye uygulamasını hayata geçiriyoruz. Şehrimize dair en güncel haberleri, etkinlik bilgilerini, anlık gelişmeleri takip etmeye olanak sunan Mobil Demokrasi uygulaması üzerinden tüm hemşehrilerimizin şikayetlerini cevaplandırmaya ve çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Tüm hemşehrilerimizi Mobil Demokrasi uygulamasını cep telefonlarına indirmeye, aktif olarak kullanmaya ve Sorgun Belediyesi’ne her an daha yakın olmaya davet ediyoruz” cümlelerine yer verildi.

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