Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.571,55
ALTIN
994,66
DOLAR
18,60
STERLİN
20,40
EURO
18,08

“ŞEHRİNE DOKUN”

Sorgun Belediyesi tarafından Mobil Demokrasi Türkiye uygulaması hayata geçirildi.

12 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
“ŞEHRİNE DOKUN”

Sorgun Belediyesi 2022 Yılı itibariyle vatandaşlara daha hızlı, daha kaliteli ve online hizmet verebilmek; şehre dair problemleri anında tespit ederek çözüme kavuşturmak amacıyla uygulamayı ‘Şehrine Dokun’ parolasıyla Türkiye’nin dört bir yanından Sorgunluların hizmetine sundu. Cep telefonları içerisinde bulunan App Store ve Google Play platformları üzerinden ücretsiz olarak indirilen ‘Mobil Demokrasi Türkiye’ uygulaması ile tüm Sorgunlu vatandaşlar; şehre dair en güncel haberlere, etkinlik bilgilerine, nöbetçi eczaneler, anlık elektrik ve su kesintileri, meteoroloji tarafından yapılan uyarı ve bilgilendirmelere, anketlere anında ulaşabilecekler.
ANINDA ÇÖZÜM
İçerisinde bulunan dinamik panel sistemi, akıllı mücavir alan sistemi ve şikâyet butonu ile Sorgun Belediyesi’ne cep telefonları üzerinden anında ulaşma imkânı sağlayan Mobil Demokrasi Türkiye uygulaması; Sorgun Belediyesi ile vatandaşlar arasında anlık haberleşmeyi sağlayan bir köprü olacak. Herkesin rahatlıkla App Store ve Google Play platformları üzerinden ücretsiz olarak indirebileceği Mobil Demokrasi Uygulaması’nın konum bilgileri ve kamera erişimlerine izin vermeleri halinde anlık olarak şehre dair tüm şikâyetlerini Sorgun Belediyesi’ne fotoğraf çekerek ve şikâyetin bulunduğu lokasyonu harita üzerinde işaretleyerek iletebilecekler. Sorgun Belediyesi tarafından ortak bilgi sisteminde toplanacak tüm şikayetler ilgili müdürlüklere online olarak iletilerek anında çözüme kavuşturulacak.
“HEMŞEHRİLERİMİZE BİR ADIM DAHA YAKINIZ”
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’den konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Tüm kıymetli hemşehrilerimizin artık günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen cep telefonları ile bizlere anlık olarak ulaşmalarını sağlamak amacıyla Mobil Demokrasi Türkiye uygulamasını hayata geçiriyoruz. Şehrimize dair en güncel haberleri, etkinlik bilgilerini, anlık gelişmeleri takip etmeye olanak sunan Mobil Demokrasi uygulaması üzerinden tüm hemşehrilerimizin şikayetlerini cevaplandırmaya ve çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Tüm hemşehrilerimizi Mobil Demokrasi uygulamasını cep telefonlarına indirmeye, aktif olarak kullanmaya ve Sorgun Belediyesi’ne her an daha yakın olmaya davet ediyoruz” cümlelerine yer verildi. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
ŞEHRİNE DOKUN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanatla hayat buldu
Sanatla hayat buldu
Esnafa ziyaret
Esnafa ziyaret
Proje başladı
Proje başladı
SAHTE SERVİSLERE DİKKAT!
SAHTE SERVİSLERE DİKKAT!
Minibüs alev aldı
Minibüs alev aldı
Birlik etkinliği
Birlik etkinliği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim