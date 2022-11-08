"Şehrin her noktasındayız"

Fatih Mahallesi ve Erdoğan Akdağ Mahallesinde çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgatlı vatandaşları asbestli borulardan kurtaracaklarını söyledi.

Toplamda 600 Milyonluk alt yapı yatırımının 5 yıl gibi bir süre içerisinde kendisini amorti edeceğinin altını çizen Başkan Köse, Proje ile hem şehrin hem de vatandaşların ekonomisine katkı sağlanacağına dikkat çekti.

Köse,“ Bizim için halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Proje 206 kilometre su, 40 kilometre kanalizasyon hattını kapsıyor. Projemiz Avrupa Bankası’ndan kullanılan kredi ile tamamlanacak. Oldukça riskli bir çalışma ama biz insanlarımızın sağlığını düşünerek elimizi değil, başımızı taşın altına koyduk. Arapseyfi ve Cemil Çiçek Barajı’ndan suyu getirmek için ödediğimiz 5 milyon lira elektrik parasını da yarı yarıya azaltarak hizmete harcamak için yeni bir bütçeyi oluşturmuş olacağız. 15 ayda bitirilmesi beklenilen ancak çok yoğun bir uğraş gerektiren bu projenin tamamlanmasıyla sağlıksız su kullanımını da önlemiş olacağız. Kayıp kaçaktan dolayı Yozgat Belediyemiz çok büyük zararının önüne geçmesine vesile olacak projenin geri dönüşümü yani kendini amorti etmesi de azami olarak 5-10 yılı bulacak. 100 yıl boyunca dışarıdan müdahale olmadığı zaman arıza vermeyecek sistem bir bakıma Belediyenin geleceğini de teminat altına alacak” şeklinde konuştu.

»İHA

