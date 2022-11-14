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“Şehrin her noktasındayız”

Yozgat Belediyesi ekiplerince şehrin her köşesinde Asrın Projesi Büyük Altyapı Yenileme Çalışmaları devam ediyor. 

14 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
“Şehrin her noktasındayız”

Şehrin her noktasındayız” diyen Belediye Başkanı Celal Köse yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.
Çalışmaları yakından takip eden Başkan Köse, Yozgat ve Yozgatlılar için daima sahada olduklarını söyledi.
Fatih Mahallesi ve Erdoğan Akdağ Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Köse, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Projenin maliyetinin 350 milyon lira olduğunu hatırlatarak sıfırdan bir tesisat kurduklarını belirten Köse, proje maliyetinin 16 milyon avro olduğunu bunu da İller Bankası aracılığıyla dış kaynaklı kredi kullandıklarını da hatırlattı.
İnşaat çalışmalarının müteahhit firma tarafından hemen başlandığını ve belediye olarak alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt ve kaldırım çalışmalarını da tamamladıklarını söyleyen Köse, proje kapsamında çalışmaların devam ettiğini ve tamamlandığında 204 kilometre su şebekesi, 16,5 kilometre kanalizasyon, bin, bin 500 ve 2 bin metreküp kapasiteli 3 depo, 9 bin binaya su bağlantısı, bir klor deposu, 14 basınç düşürme odası, uygun görülen yerlere yangın hidrantları ve otomasyon sistemi kurulacağını belirtti. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 14.11.2022 13:57
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