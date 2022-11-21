“Şehrimize değer katacak”

Belediye Başkanı Celal Köse, çalışmaları başlayan Şefkat Evi Projesini yerinde inceledi.

Yozgat Şehir Hastanesinin yanı başında ilçelerden ve çevre illerden gelen maddi durumu iyi olmayan hasta yakınlarının istifade edeceği Şefkat Evi Projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Celal Köse, konu ile ilgili vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

“HEMŞEHRİLERİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Çalışmaları devam eden proje ile ilgili açıklamada bulunan Köse, “Çalışmalarına başladığımız Şefkat Evi Projemizi yerinde inceledik. Projenin tamamlanmasıyla birlikte; 40 Odalı Dinlenme Salonu, Çok Amaçlı Salonu, Lobisi, Restoranı, Yemekhanesi, Çamaşırhanesi, Mescidi, Kapalı Otoparkı, Modern Mimarisi ile şehrimizin vizyonuna değer katacak, hemşehrilerimizin ihtiyacını karşılayacak tam donanımlı bir projemizi daha Yüce Rabbimin izni ile hizmete açacağız. Hemşehrilerimizle bir araya gelerek konu ile ilgili istişarede bulunduk. Hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyor, projelerimize bu görüşlerle yön veriyoruz. Yüce Mevla'm hayırlı eylesin.” dedi. »Haber Merkezi