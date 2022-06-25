Şehri tanıtıyorlar

Ligi 2’nci sırada bitiren Sorgun Gençlik Masterlar sporcuları, kupalarıyla birlikte Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’yi ziyaret etti. Sorgun Gençlik Masterlar’ın ilçeyi en iyi şekilde temsil ederek şehrin tanıtımına katkıda bulunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ekinci, “Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Biz spora ve sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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