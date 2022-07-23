Şehre prestij katacak

Çapanoğlu mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Köse, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehre prestij katacağını vurguladı. Köse konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Çapanoğlu mahallemizde 2 bin 700 metre uzunluğunda bulunan bölgede; 1 kilometre toplayıcı yan yol, bisiklet yolu, kondisyon aletleri, oyun parkı, bitkisel peyzaj, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarımız sahada yoğunlaştı. Projemiz tamamlandığında TOKİ Kavşağını Sanayi Kavşağına bağlayan geniş bir alana değer katacak, hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız” dedi.

»Haber Merkezi