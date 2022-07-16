Şehitliğe ziyaret

Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkan Vekili Ali Açıkgöz, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ve protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti.
Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.
Daha sonra şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ise şehitler için mevlit okutuldu.
»AA
16 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkan Vekili Ali Açıkgöz, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ve protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti.