Şehitliğe ziyaret

Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkan Vekili Ali Açıkgöz, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ve protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

Daha sonra şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ise şehitler için mevlit okutuldu.

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