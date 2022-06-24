Şehitliğe ziyaret

Ziyaret sonrası belediye ekiplerince yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Başkan Yılmaz, yetkililerce devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yılmaz, “Kurban Bayramı öncesinde Şehitliğimizi ziyaret ederek ekiplerimizin yürütmüş olduğu çevre düzenleme çalışmasını Şehit babamız Halil Yıldız ağabeyimle birlikte inceledik. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkan ve Şehitliğimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Merkezi