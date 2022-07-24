Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.516,56
ALTIN
984,99
DOLAR
17,73
STERLİN
21,33
EURO
18,15
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Şehitleri anma ve dua programı

Yozgat Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu tarafından “15 Temmuz Şehitleri Anma ve Dua Programı” düzenlendi. Düzenlenen programa İl Müftüsü Ali Gülden, Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.

24 Temmuz 2022 Pazar 02:11
Şehitleri anma ve dua programı

15 Temmuz Ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençlerin ve çocukların başta olmak üzere milletin nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi amacıyla Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu tarafından “15 Temmuz Şehitleri Anma ve Dua Programı” gerçekleştirildi. 
Gülden, program öncesi hazırlanan 15 Temmuz resim sergisini gezdi. Programın açılış konuşmasını yapan Gülden, “Suret-i haktan görünerek yıllar yılı milletimizin tüm maddî ve manevi değerlerini istismar eden örgüt tarafından ülkemiz ele geçirilmek istendi. Bir daha 15 Temmuzlar yaşamamak için her birimiz sorumluluğumuzun farkında olalım. Yüce dinimiz İslam’ı sahih ve güvenilir kaynaklardan öğrenelim. Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde, sünnet-i seniyyenin örnekliğinde bir hayat yaşayalım. Geçmişten günümüze vatan, millet ve mukaddesat uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. Programın hazırlanmasında emeği olan öğretici, öğrenci ve velilere ederim” şeklinde konuştu. 
Program sonrası kurs yöneticisi Amine Nazlı Kümbetli ve Kur’an Kursu öğreticileri ile istişare eden Gülden, devam eden Yaz Kur’an Kursu ve Yaz Kampı hakkında bilgi aldı. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Şehitleri Anma Ve Dua Programı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Her zaman yanlarındayız'
'Her zaman yanlarındayız'
Doyasıya eğlence
Doyasıya eğlence
Köse’den ziyaret
Köse’den ziyaret
Çalışmalar devam ediyor
Çalışmalar devam ediyor
Vatandaşla bir arada
Vatandaşla bir arada
Kurslara devam
Kurslara devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim