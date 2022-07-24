15 Temmuz Ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençlerin ve çocukların başta olmak üzere milletin nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi amacıyla Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu tarafından “15 Temmuz Şehitleri Anma ve Dua Programı” gerçekleştirildi.

Gülden, program öncesi hazırlanan 15 Temmuz resim sergisini gezdi. Programın açılış konuşmasını yapan Gülden, “Suret-i haktan görünerek yıllar yılı milletimizin tüm maddî ve manevi değerlerini istismar eden örgüt tarafından ülkemiz ele geçirilmek istendi. Bir daha 15 Temmuzlar yaşamamak için her birimiz sorumluluğumuzun farkında olalım. Yüce dinimiz İslam’ı sahih ve güvenilir kaynaklardan öğrenelim. Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde, sünnet-i seniyyenin örnekliğinde bir hayat yaşayalım. Geçmişten günümüze vatan, millet ve mukaddesat uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. Programın hazırlanmasında emeği olan öğretici, öğrenci ve velilere ederim” şeklinde konuştu.

Program sonrası kurs yöneticisi Amine Nazlı Kümbetli ve Kur’an Kursu öğreticileri ile istişare eden Gülden, devam eden Yaz Kur’an Kursu ve Yaz Kampı hakkında bilgi aldı. »Haber Merkezi

