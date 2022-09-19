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Şehit personele mevlit

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı, Şehit Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman için mevlit okuttu. 

19 Eylül 2022 Pazartesi 02:04
Şehit personele mevlit

Suriye’nin El Bab bölgesinde 14 Eylül 2020 tarihinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Mehmet Arif Kıdıman, vefatının ikinci senesinde unutulmadı. Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı tarafından şehit personel Kıdıman için Cuma namazı öncesi mevlit okutuldu ve dualar edildi. Yozgat Genç Kızılay gönüllüleri tarafından Cuma namazına gelen vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. 
Türk Kızılay Yozgat Şube Yönetim Kurulu Başkanı Faruk İbiş yaptığı açıklamada: “İki yıl önce Suriye El Bab bölgesinde düzenlenen hain saldırı sonucu görevi başında şehit edilen arkadaşımız Mehmet Arif Kıdıman’ı rahmetle yâd ediyoruz. 154 yıldır dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın nerede bir insan ıstırabı varsa orada olan Kızılay’ımızın fedakar personelleri dünyanın dört bir yanında görev almaktadır. Amaçları sadece milletimizin şefkat ve merhamet eli olarak afet ve savaşlardan zarar gören insanlara yardım ulaştırmak olan Kızılay’ımızın personelleri taraf gözetmeksizin o gün de görev yerlerinde vazifelerini yerine getiriyorlardı. Şehit personelimiz savaş bölgesindeki yetim çocuklara yardım ulaştırmak için görev süresini gönüllü olarak uzatmıştır. Araçlarında ve üzerlerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi varken bu hain saldırı gerçekleşmiştir.  Bizler şehadetinin ikinci senei devriyesinde görev şehidi arkadaşımızı unutmayarak mevlidi şerifler ve dualarla andık. Türk Kızılay’ı kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarını aralıksız sürdürecektir. İnsanlık yolunda mazlum coğrafyalarda olmaya ve yaraları sarmaya devam edecektir. Cenabı Allah’tan bütün çalışma arkadaşlarımızı bu ve benzeri saldırılardan koruması için dua ediyoruz. Şehit personelimiz Mehmet Arif Kıdıman‘a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Şehit Personele Mevlit
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