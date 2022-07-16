Şehit kabirlerine ziyaret

Gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Demiraslan, daire müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

İlçede düzenlenen etkinlikler kapsamında Cuma namazı öncesinde şehitlerin ruhu için tüm camilerde Mevlid-i Şerif okundu. Cuma namazı sonrası ise şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

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