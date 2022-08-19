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Şehit ailesinin yanındalar

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve beraberindekiler, şehit Sözleşmeli Topçu Er Enes Gazi Özdemir ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

19 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Şehit ailesinin yanındalar

Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sözleşmeli Topçu Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu.
Vali Polat ve beraberindekiler şehit Sözleşmeli Topçu Er Enes Gazi Özdemir’in Sorgun Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 
»Haber Merkezi

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Şehit Ailesinin Yanındalar
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