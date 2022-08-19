Şehit ailesinin yanındalar

Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sözleşmeli Topçu Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu.

Vali Polat ve beraberindekiler şehit Sözleşmeli Topçu Er Enes Gazi Özdemir’in Sorgun Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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