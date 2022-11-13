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Şehit ailesine ziyaret

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ve İl Müdür Yardımcısı Musa Saydam, 15 Temmuz gecesi Saraçhane’de şehit düşen İbrahim Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

13 Kasım 2022 Pazar 02:08
Şehit ailesine ziyaret

İl Müdürü Abdullah Neşeli konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “15 Temmuz gecesi Saraçhane’de darbeci askerleri ikna etmeye çalışırken şehit düşen İbrahim Yılmaz'ın Akdağmadeni Tarhana Köyünde ikamet eden babası Ünal Yılmazı ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Derya Yanık ve Valimiz Ziya Polat'ın selam, iyi dilek ve temennilerini ilettik. Aynı zamanda köy muhtarı olan Ünal abimizle sohbet ederek şehitlerimizi rahmetle andık. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Tüm Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Şehit Ailesine Ziyaret
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