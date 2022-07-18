Şehit ailesine ziyaret

Etkinlik kapsamında 15 Temmuz şehidi Beytullah Yeşilay’ın ailesi ziyaret edildi. Ziyarette Kaymakam Ali Açıkgöz’e Belediye Başkanı Ahmet Öçal, AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya ve ilçe protokol üyeleri eşlik etti.

15 Temmuz hain darbe girişimine kahramanca karşı çıkarken Ankara’da şehit olan Saraykentli Beytullah Yeşilay, kabri başında anıldı. Şehidin annesine çiçek takdiminde bulunan Kaymakam Açıkgöz, “Rabbimiz şehidimizi makamların en yücesine kavuşturdu. Sizler, ailesi olarak bu ilçede herkese nasip olmayacak büyük bir şerefe nail oldunuz. İnşallah bizler de bu makamlara bir gün kavuşuruz.” dedi. »Haber Merkezi