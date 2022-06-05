Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.618,20
ALTIN
1.023,34
DOLAR
17,20
STERLİN
21,63
EURO
18,51

Şehidin ismi yaşatılacak

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Söylemez köyünde şehit Baki Koçak için düzenlenen mevlit programının ardından isminin verildiği çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

05 Haziran 2022 Pazar 00:51
Şehidin ismi yaşatılacak

Bitlis İl Jandarma Komutanlığından emrinden görev yapan Jandarma Teğmen Baki Koçak, 1 Haziran 2021 tarihinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanmış, tedavi için kaldırıldığı hastanede ise şehit olmuştu. Jandarma Teğmen Baki Koçak’ın şehitlik mertebesine yükselişinin 1’inci yılında Sarıkaya ilçesi Söylemez Köyünde mevlit programı düzenlenirken programın ardından isminin verildiği çeşmenin açılışı gerçekleştirildi. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın da katıldığı mevlit programında Vali Polat Şehit Koçak’ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Daha sonra Şehit Baki Koçak’ın isminin verildiği çeşmenin açılışını gerçekleştirdi. Vali Polat, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü için canını veren Jandarma Teğmen Baki Koçak’ın isminin yaşatılması için doğup büyüdüğü köyünde yaptırılan çeşmenin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Şehit Koçak’a Allahtan rahmet, ailesine de başsağlığı dileyen Polat, şehitlerimizin kahramanlık hikayelerinin gelecek nesillere aktarılması, isimlerinin yaşatılması için bu tip açılışların önemli oyduğunu sözlerine ekledi. 
İhsan Çelikkaya

Anahtar Kelimeler:
Şehidin Ismi Yaşatılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım kampı başladı
Tarım kampı başladı
Kaymakamdan ziyaret
Kaymakamdan ziyaret
Vekâletle kurban toplantısı
Vekâletle kurban toplantısı
‘Baş taçlarımız’
‘Baş taçlarımız’
Başer’e ziyaret
Başer’e ziyaret
Daha yeşil bir Akdağmadeni
Daha yeşil bir Akdağmadeni
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim