Şehidin ismi yaşatılacak

Bitlis İl Jandarma Komutanlığından emrinden görev yapan Jandarma Teğmen Baki Koçak, 1 Haziran 2021 tarihinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanmış, tedavi için kaldırıldığı hastanede ise şehit olmuştu. Jandarma Teğmen Baki Koçak’ın şehitlik mertebesine yükselişinin 1’inci yılında Sarıkaya ilçesi Söylemez Köyünde mevlit programı düzenlenirken programın ardından isminin verildiği çeşmenin açılışı gerçekleştirildi. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın da katıldığı mevlit programında Vali Polat Şehit Koçak’ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Daha sonra Şehit Baki Koçak’ın isminin verildiği çeşmenin açılışını gerçekleştirdi. Vali Polat, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü için canını veren Jandarma Teğmen Baki Koçak’ın isminin yaşatılması için doğup büyüdüğü köyünde yaptırılan çeşmenin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Şehit Koçak’a Allahtan rahmet, ailesine de başsağlığı dileyen Polat, şehitlerimizin kahramanlık hikayelerinin gelecek nesillere aktarılması, isimlerinin yaşatılması için bu tip açılışların önemli oyduğunu sözlerine ekledi.

İhsan Çelikkaya