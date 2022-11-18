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Şehidin anısına fidan dikildi

Çayıralan ilçesine bağlı Derekemal köyünde Şehit Astsubay Oğuzhan Atalay anısına TEMA Vakfı İl Yönetimi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu tarafından fidan dikimi yapıldı.

18 Kasım 2022 Cuma 02:06
Şehidin anısına fidan dikildi

Bozok Üniversitesi’nin destekleri, Genç TEMA topluluğunun sosyal sorumluluk projesiyle düzenlenen programa Çayıralan İlçe Emniyet Müdürü Elkan Ayar, Çayıralan Jandarma Komutanı Haluk Aktan, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Orman İşletme Şefi Ayfer Taşeli, Yozgat TEMA Vakfı İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman ve TEMA Yönetimi,  Genç Tema akademik danışmanı Serkan Öncü, Yozgat Bozok Üniversitesi Genç TEMA Topluluk Başkanı İlayda Doğanay, Genç TEMA topluluğu gönüllüleri ile köy halkı katıldı. Şehit Astsubay Oğuzhan Atalay’ın kabri ziyaret edilerek başlanan program, Kuran tilavetleri, açılış konuşmaları ve yemek ikramı ile devam etti. Daha sonra fidan dikim alanına geçen katılımcılar burada köy halkı ile beraber 600 fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikimi etkinliğiyle ilgili konuşan TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman toprağın ve biyolojik çeşitliliğin önemine değinerek “Ülkemizin coğrafi konumu, topoğrafik yapısı, iklim şartları ve arazilerimizin kullanımı erozyonu artırıcı etki yaparak erozyonla mücadele etmeyi zorlaştırmaktadır. Erozyonun önüne geçmek ve çölleşmeyle mücadele edebilmek için ağaç dikimi yapılması gerekiyor. Toprağımıza ve ağacımıza sahip çıkmalıyız. Doğa ile azalmış olan bağımızı daha da kuvvetlendirmeliyiz. İnsan sevmediği şeyin değerini bilmiyor. Doğayla olan bağımızı kuvvetlendirdiğimizde, doğayla daha uyumlu yaşayacağız ve geleceğimizi daha renkli göreceğiz.” dedi. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 18.11.2022 10:18
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Şehidin Anısına Fidan Dikildi
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