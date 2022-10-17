Şefkat Evi anlatıldı

Yozgat Belediyesi Şefkat Evi Yapım İşi ile ilgili belediyeye ait sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapılarak bilgi verildi. Canlı yayın süresince Şefkat Evi Projesinin detayları ve amaçları konuşuldu.

Belediye Başkanı Celal Köse konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi yakınına düşündüğümüz Şefkat Evi Projemizi uygulamaya geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin bildiği gibi ihalelerimizi canlı yayınlayarak detaylarını sosyal medya hesabımızdan paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Bu projemizle de uzak mesafelerden hastalarını hastanemize getiren hasta yakınlarının yaşadığı durumu göz ardı etmeyip, onların hastalarını düşündüğü gibi bizde onları düşünüyoruz. Projenin konumunu belirlerken hastaneye yakın olması, hasta yakınlarının rahatlıkla ulaşımda sıkıntı çekmeden, hemen yanlarında olmasını istedik. Şu an ihalemize bir kişi aday olarak gözüküyor. Bu süreçler bittikten sonra komisyon kararı ile projemizi hayata geçireceğiz. Bu projemizde şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi. »Haber Merkezi