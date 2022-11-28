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Şefkat eli uzanacak

Yozgat Şehir Hastanesi’nin ve Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hemen yanı başında Şefkat Evi projesinin çalışmaları başladı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Şefkat eli uzanacak

İlçelerden ve çevre illerden Yozgat’a tedavi amaçlı gelen maddi durumu iyi olmayan hasta yakınlarının istifade edecekleri Şefkat Evi projesi hem Yozgat’a değer katacak hem de vatandaşların ihtiyacını karşılayacak.
“İSTİŞARE EDİYOR BEKLENTİLERE CEVAP VERİYORUZ”
Yozgat Belediyesi, Belediye Başkanı Celal Köse’nin öncülüğünde Yozgat’a değer katacak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları aralıksız sürdürüyor.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Köse, “Her kesimi gözeterek ve hemşehrilerimizle istişare ederek gerçekleştirdiğimiz, çalışmalarını devam ettirdiğimiz ve projelendirdiğimiz çalışmalarla şehrimize hizmet için tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Proje çalışmalarını tamamlayarak, kısa bir süre önce ihalesini yaptığımız ve hızla çalışmalarına başladığımız Şefkat Evi Projemiz, en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin ve çevre illerden gelen misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak.” dedi.
TAM DONANIMLI BİR TESİS
Köse konuşmasının devamında, “Maddi durumu iyi olmayan hasta yakınlarının istifadesine sunacağımız Şefkat Evi Projemizin tamamlanmasıyla; 40 Odalı, Dinlenme Salonu, Çok Amaçlı Salonu, Lobisi, Restoranı, Yemekhanesi, Çamaşırhanesi, Mescidi, Kapalı Otoparkı ve Modern Mimarisi ile hem şehrimizin vizyonuna değer katacak hem de hemşehrilerimizin ihtiyacını karşılayacak tam donanımlı bir hizmet binamızı daha hizmete açacağız.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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Şefkat Eli Uzanacak
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