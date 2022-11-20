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Şefkat dolu eller

Sorgun Şefkat Eli Derneği üyeleri tarafından sokak hayvanları beslendi.  

20 Kasım 2022 Pazar 02:11
Şefkat dolu eller

Sorgun ilçesinde bulunan Şefkat Eli Derneği, sokak hayvanlarını mama ile besledikten sonra evinde sokak hayvanlarının bakımıyla ilgilenen Sonya hanımı da ziyaret etti.  
Sokaktaki hayvanların bakımıyla ilgili açıklamada bulunan Dernek Başkanı Pınar Ünal, “ Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneğimiz aracılığıyla gönüllü olarak kendi evinde sokak hayvanlarının bakımıyla ilgilenen Sonya hanımı ziyaret ederek, bizde kendi elimizle bu yavruları can dostlarımızı mama ile besledik. Günahsız ağzı var dili yok bu canlar için el ele olalım İnşallah. Hatta bugün bulduğum bir kedi yavrusunu Sonya hanıma gönül rahatlığıyla teslim ettim. Çok teşekkür ediyoruz iyi ki varsınız. Kedimizin ismi de şefkat oldu. Gönüllü olarak bu yavruları sahiplenmek isteyen ya da bakımına destek olmak isteyenler olursa bilgi için bizlere ya da Sonya hanıma ulaşabilirsiniz.” dedi. »Haber Merkezi

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Şefkat Dolu Eller
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