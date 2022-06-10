Şefaatli’de ek protokol

Hizmet İş Sendikası ile Şefaatli Belediyesinde çalışan kadrolu ve şirket işçilerinin imzalanan ek protokol ile yüzleri güldü. Şefaatli belediyesinde imzalanan ek protokol imza törenine Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Şube Başkan Yardımcısı İsmail Ekici, İşyeri Sendika Temsilcileri Zafer Akdoğan, Seyit Dündar ve Miktat Yılmaz ve sendika üyeleri katıldı. İmzalanan ek protokoller ile Şefaatli belediyesinde çalışan kadrolu ve şirkte işçileri için memur ücretlerine geçek enflasyon farkı ve seyyanen 500 lira net zam yapıldı. Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, ‘’İşçisi ve memuru ile çalışanlar bizim mesai arkadaşlarımız. Günümüz şartlarında belediyemizin imkânlarını zorlayarak çalışanlarımıza en iyi ücreti vermek için elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz. İmzaladığımız ek protokoller tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ise ‘’Şefaatli Belediye Başkanımız Av. Müjdat Karaca’ya, ek protokollerin imzalanmasında emeği geçen İşyeri sendika temsilcilerimiz Zafer Akdoğan, Seyit Dündar ve Miktat Yılmaz’a şahım, sendikamız, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalan ek protokol, Şefaatli belediyesine, Sendikamıza ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.

İmzalan protokol sonrasında ise katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

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