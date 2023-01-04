Sedef’ten ziyaret

Ziyarette Milletvekili Sedef’e, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ve Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanı Gülseren Sarıoğlu eşlik etti.

Sedef, göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün'e teşekkür etti.

Sedef, “Yozgat’ımızın yeni Emniyet Müdürü olarak atanan Kenan Şaban Süzgün'ü makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. İl Başkanımız Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanımız Adem Kızılay ve Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanımız Gülseren Sarıoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyarette, çalışmaları hakkında heyetimizi bilgilendiren sayın müdürümüze başarılar diliyor, güzel şehrimiz Yozgat'a tekrar hoş geldiniz diyoruz.” dedi.

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