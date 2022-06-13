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Sedef toplantıya katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda başlatılan ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’na katıldı.  

13 Haziran 2022 Pazartesi 00:34
Sedef toplantıya katıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP MYK üyeleri Murat Kotra, Afşin Birben ve Çaycuma, Devrek ile Gökçebey ilçesindeki partililer katıldı. 
Çaycuma’da Albuzlar Düğün Salonu’nda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından MHP İl Başkanı İlkay Varol Demirköse selamlama konuşması yaparak toplantıya katılan herkese teşekkür etti. MHP MYK üyeleri Murat Kotra ve Afşin Birben ise konuşma yaparak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını salondaki katılan partililere iletti. Kotra ve Birben, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak olan seçimlere herkesin hazırlıklı olmasını istedi. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduklarını dile getirerek, milletvekili seçimlerinde de MHP’ye oy istedi. Ayrıca Sedef, HDP ve PKK’nın uzantısı olan CHP’ye ise yüklendi. Düzenlenen toplantının ardından MHP Çaycuma İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’e Devrek basyonu takdim etti. Ayrıca MYK üyeleri Murat Kotra ve Afşin Birben’e ise yine Devrek bastonu hediye edildi. Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
VATANDAŞLARLA BULUŞTU
‘Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ temalı ilçe ziyaretleri kapsamında Zonguldak’ın Çaycuma, Devrek ve Alaplı ilçelerini ziyaret eden Milletvekili Sedef, vatandaşlarla bir araya geldi. MHP Alaplı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Sedef, teşkilat mensupları ile bir araya gelerek yapılan ve yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı. Alaplı İlçe esnaflarını ziyaret eden Sedef, onlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. 
Haber Merkezi
 

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Sedef Toplantıya Katıldı
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