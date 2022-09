Sedef, Meclise katıldı

Ziyaretin ardından Sedef, İl Genel Meclisi 3. Birleşim Toplantısına katıldı.

Katılmış olduğu meclis toplantısında konuşma yapan Sedef, “İl Genel Meclisimiz, Yozgat'ımızın her karış toprağına hizmetin gitmesine vesile olan üyelerimizin bir araya geldiği ve aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bu mecliste Yozgat'ımıza değer katan hizmet veren hemşehrilerimiz bulunmakta. Türkiye genelinde de bakıldığında Yozgat'ımız hakikaten vatanına, milletine sahip çıkan ve bir o kadar da hizmeti hak eden bir ildir. Bizleri de bu memleketin evladı olarak kendi memleketimiz de görev yaparken Yozgat'ımızı en iyi şekilde temsil etmenin ve bu dönemde de özellikle 2018 seçimleri sonrası Yozgat halkının bana vermiş olduğu milletvekili görevi ile kendi şehrime hizmet edebilmenin gururunu yaşıyorum. Öyle bir dönemde milletvekilliği görevi bize tebliğ edildi ki Yozgatlılar tarafından Cumhur İttifakında da birlikte olmamız hasebiyle bugün 4’üncü yılını geride bıraktık. Milletvekilliğinde Yozgat'ımıza ve ülkemize yapılan bütün hizmetlerde mecliste üzerimize düşen görevi de layığı ile yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu dönemde memleketimize gelen bütün hizmetlerin içerisinde bende şahsım adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin grubu ile birlikte destek vermem bütün bütçelerinde bütün bakanlıkların bütün illerimizin bütçesinde bizlerin de orada destek vermesi ve bütçelerinde ki oluşan Yozgat dahil olmak üzere bütün çalışmalarında içinde olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyorum” dedi.

“Muhalefetin olması gerekiyor”

Sedef, “Tabi ülke sadece iktidarıyla yönetilmiyor. Karşılığında da bir muhalefetin de mutlaka olması gerekiyor. Muhalefetin olmadığı bir yerde her birimiz tek başımıza bütün salonları kapatsak belki o zaman yarış olmadığı zaman insanlar biraz rehavete de kapılır. Onun için muhalefetinde olması gerekiyor. Muhalefetinde aynı şekilde iktidar partilerinin hükümetlerin yapmış olduğu hizmetlerde bakacağı tek bir ölçü olmalı. Bu Yozgat'ımız için de geçerli. Orada da hem Yozgat'ın hem de ülkemizin çıkarları doğrultusunda hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bugünkü aslında bizim siyasi arenada da oluşturmaya çalıştığımız bu birlik ve beraberliği sağlamamız da ve işte Cumhur İttifakında olmamızı da gurur vesilesiyle anlatmamızda ki en büyük mesele burada düğümleniyor. Yani, ülkemizin çıkarları doğrultusunda ülkemize ve illerimize fayda sağlayacak her çalışmanın içerisinde olmaktan da hakikaten mutluluk duyuyoruz. Çünkü bizim Yozgat özelinde kendi memleketimizden başka bir yere gittiğimizde Yozgat özlemi çeken insanlarız. Onun için Yozgat vatana millete sahip çıktığı kadar en iyi hizmeti de almak durumunda diye bakıyoruz ama bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bizim son vatanımız, Müslüman Türk milletinin de son vatanı olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de birlik ve beraberlik de de ayakta durması gerekiyor. Bugün etrafımıza baktığımızda Suriye'yi, Libya'yı, Mısır’ı seyrettiğimiz de hemen şuan ki son 6 ayda devam eden Rusya-Ukrayna savaşlarını gördüğümüzde aslında her şey ne kadar boş olduğunu ve Allah göstermesin onların başına geleni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başına gelmesi demenin ne demek olduğunu belki Ülkemize yığınlarca sayıları çok fazla olduğu için

insanlarımızın da yer yer tepki verdi. Bu mülteci sorununda da şunu yaşadık, onlar kendi ülkelerinde de belki meclis toplantıları yapıyorlardı, belki çay ve kahve içtikleri salonlar vardı, belki düğün yaptıkları halay çektikleri eğlendikleri eğlenceler festivaller yapıyorlardı. Ama bir gün bir bombanın düşmesi ile başlayan kargaşa ile evlerini yurtlarını ailelerini kaybederek belki buraya sığındılar Türk milletine sığındılar. Büyük Türk milleti de her zaman olduğu gibi mazlumun yanında olarak destek oldu. Ama şöyle bir baktığımızda ve düşündüğümüzde Müslüman Türk'ün Allah göstermesin başına böyle bir iş geldiğinde sığınacak başka bir liman gidecek başka bir kapısı yok. Onun için muhalefeti ile iktidarıyla hepimizin ülkemize önce sahip çıkması gerekiyor. Bizim Müslüman Türk'ün bu coğrafyada yaşadığı müddetçe belalardan planlardan oyunlardan hiçbir zaman kurtulamayacak” şeklinde konuştu.

“KÖYLERDE EKSİKLERİMİZ ÇOK”

Köylerde eksikliklerin fazla olduğunu dile getiren Sedef, “İnşallah yeni dönemde bol bol paramız gelir de bol bol köylerimize hizmet ederiz. Bazen yetemiyorsunuz bazen cevap veremiyorsunuz. Bazen vatandaşlarımın yerine kendimi koyuyorum ve ‘acaba muhtarlara köydeki insanlara nasıl cevap veriyorlar’ diye de düşünmüyor değilim. Ama hakikaten elimizdeki imkanlar ölçüsünde hizmet edebilmek durumundayız. Bununla ilgili de hem Genel Sekreterimiz hem Meclis Başkanımız, Grup Başkanımız tarafından bizlere Ankara'da görev düşerse yapabileceğimiz bir şey olursa bütçenin artırılmasında katkımız olabilirse biz uğraşalım dilerim de gücümüzle yeterse onu yapmaya çalışalım. Öyle bir görev düşerse de bende hakikaten Yozgat'ın evladı olarak sizin emrinize amadeyim bunu da bilmenizi istiyorum. Her birinize hayırlı görevler diliyorum. Onun için ben her birinize bütün İl Genel Meclis üyelerimize hayırlı görevler diliyorum ve bugüne kadarki yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YILMAZ’A ZİYARET

Sedef, İl Genel Meclisi 3. Birleşim Toplantısının ardın Genel Sekreter Nazif Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmaları anlattıklarını dile getirdi. »Rabia Şahin