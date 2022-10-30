Seçimde iŞKUR etkisi



Yapılan toplantı hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, toplantıda Yozgat’ta bulunan okullara İŞKUR İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek Danışmanlarınca ziyaretlerde bulunulması ve meslek seçme aşamasında olan öğrencilere danışmanlık hizmetleri verilmesi konularında kararlar alındığını belirtti.

Yıldız, ayrıca okullarda 8. Sınıf öğrencilerine meslek seçiminin önemi hakkında ve 12. sınıf öğrencilerine ise iş arama becerileri konulu sunumlar yapıldığını söyledi.

2022 yılı Ocak- Eylül dönemi içerisinde 62 farklı grupta bin 776 öğrencinin bilgilendirildiğini ifade eden Yıldız, “Toplantıda Yozgat İŞKUR’da bulunan Meslek Bilgi Merkezlerine öğrencilerin planlı bir şekilde getirilerek meslekleri tanımasının ve Mesleki Yönelim Bataryası testinin yapılması planlanıyor.” dedi. »Haber Merkezi

