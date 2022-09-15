Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.446,96
ALTIN
996,04
DOLAR
18,26
STERLİN
21,22
EURO
18,32

‘Sebep nedir?’

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, 3+1 ev sahibi olmak için 850 bin lira bedel biçilen TOKİ projesinde Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri, Sarıkaya ve Yerköy ilçelerinin bulunmamasını gündeme taşıdı.

15 Eylül 2022 Perşembe 02:11
‘Sebep nedir?’

Yozgat’ta 13 ilçeden 6’sının açıklanan konut projesinde bulunmaması hakkında açıklama yapan CHP Milletvekili Keven, “3 bin 500 lira emekli maaşı alan milyonlarca yurttaşın nasıl ev sahibi olacağı ise izaha muhtaç.” dedi.
Keven, “Son yıllarda fahiş oranlarda artan konut satış ve kira bedelleri yurttaşlarımızın belini bükmeye devam ediyor. 3+1 ev sahibi olmak için 850 bin lira bedel biçilen TOKİ projesinde Yozgat’ta 6 ilçenin bulunmayışı ise hemşerilerimizin tepkisine neden oldu. Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri, Sarıkaya ve Yerköy ilçelerimiz için konut projesi açıklanmamasının sebebi nedir? Bu ilçelerimizde yaşayan hemşerilerimize bir açıklama yapmak zorundasınız.” sözleriyle yetkilileri açıklama yapmaya davet etti.
Yozgat Merkez’de ve ilçelerde birkaç yıl önce 300 bin liraya satılan konutların şuan 1 milyon lirayı aşan fiyatlarla satıldığını söyleyen Keven, “Çünkü malzeme fiyatı ve maliyetler çok hızlı bir şekilde zamlandı. Her hafta yeni bir zamla uyanıyoruz. Ev fiyatları 1 buçuk milyon liraya ulaştı. Bir ailenin 3+1 ev sahibi olması için 850 bin lira bedel biçildiği TOKİ projesinde ise asgari ücretle çalışan veya 3 bin 500 lira emekli maaşı alan milyonlarca yurttaşın nasıl ev sahibi olacağı izaha muhtaç. Yıllık artacak şekilde aylık 3 bin 187 lira taksit ödemeye başlayacak ve ev teslimine kadar bir de kirasını ödeyecek olan insanlar nasıl ev sahibi olacak? Dar gelirli yurttaşlarımıza başlarını sokacakları bir evi çok görüyorlar. Milletin iktidarında ilk işimiz barınma sorununu ve kira sorununu çözmek olacak. Aile Destekleri Sigortası ile kirasını ödeyecek gücü olmayan yurttaşlarımızın kirasını sosyal devlet ödeyecek.” diye konuştu. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sebep Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HASTA YAKININDAN DOKTORA SALDIRI!
HASTA YAKININDAN DOKTORA SALDIRI!
Rıza tarihe geçti
Rıza tarihe geçti
Mahkeme kazanıldı
Mahkeme kazanıldı
‘Yine yanlış yapıyorlar’
‘Yine yanlış yapıyorlar’
Evraklar teslim edildi
Evraklar teslim edildi
Müstakil ev küle döndü
Müstakil ev küle döndü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim