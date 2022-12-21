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Şeb-i Arus gezisi

Sorgun Belediyesi tarafından ilçede yaşayan kadın vatandaşlar için Konya’ya gezi programı düzenlendi.

21 Aralık 2022 Çarşamba 02:51
Şeb-i Arus gezisi

Hz. Mevlana’nın 749’uncu Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için Konya’ya düzenlenen gezi programına katılan vatandaşlar belediye binası önünde düzenlenen törenle uğurlandı. 
Uğurlama törenine katılan Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, kadınlarla bir süre sohbet ederek güzel temennilerde bulundu. Rehberleri eşliğinde bir araya toplanan kadınların oldukça heyecanlı oldukları dikkat çekti. Uğurlama öncesinde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ekinci, ilçedeki kadınları Mevlana’nın diyarı Konya’ya uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Ekinci, “İlçemizdeki kadınların bu tür kültürel gezilere katılmaları hem kadınlar için hem de aile içindeki birliği sağlamaları, çocukları için daha verimli olmaları adına önemsediğim bir uygulama. İlk olarak Çanakkale’ye birkaç tur yaptık, şimdi ise Konya gezisi düzenledik. Bir sonraki adımda farklı illere de geziler düzenlemeyi hedefliyoruz. Sizler hem Konya’yı gezeceksiniz, hem de Şeb-i Arus etkinliklerine katılacaksınız. Güzel ve maneviyatı yüksek bir gezi olacağına inanıyorum. Bu kültür gezilerimize her seferinde başka kişilerin katılmalarına dikkat ediyoruz. Dileğimiz odur ki ilçemizdeki her kadın bu gezilerden faydalansın, sürekli aynı simalar olmasın çünkü kendi imkânları ile gidemeyecek durumda olan, bugüne kadar Sorgun dışına çıkmamış olan kardeşlerimiz var. Amacımız onlarında dünyalarını genişletmek. Yeni yerler görmelerini sağlamak. Allah yollarını açık etsin” dedi.
Konya’ya gitmek için hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar, kendilerini uğurlayan Başkan Ekinci’ye teşekkür ederken birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdiler. Mevlana’nın günümüze ışık tutan ve hoşgörüyü temel alan felsefesini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen gezi programı boyunca Konya’ya uğurlanan toplam 170 kadın vatandaş, rehberleriyle birlikte Konya’nın tarihi ve kültürel mekânlarını gezecekler. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Şebi Arus Gezisi
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