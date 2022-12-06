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Sayılar sevgiye engel değil

Engeliler günü için küçük bir ziyarette bulunan Genç Kızılay Yozgat İl Başkanı Melike Ece, Umutlu günlere not yazılı bir pasta ile Down Sendromlu çocuğu mutlu etti. 

06 Aralık 2022 Salı 02:11
Sayılar sevgiye engel değil

Sayıların fazla olması veya eksikliklerin sevgiye engel olmadığını belirten Ece, “Engelli kardeşlerimizin toplumdan dışlanmadığı, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşadığı, eşit koşullarda eğitim almaları tek dileğimizdir. Onlarla hayat daha anlamlı, daha renkli ve daha eğlencelidir. Çünkü engelli bireylerin sevgileri sonsuz ve gerçektir. Sizi karşılıksız severler ve size gerçekten sevmenin ne kadar anlamlı ve güzel bir şey olduğunu hatırlatırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, her zaman eşit bir dünya da aramızdaki bir sayı farkın ‘fark’ olmadığının anlaşıldığı, güzel bir dünya da yaşayabilmemiz dileklerimle.” dedi. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Sayılar Sevgiye Engel Değil
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