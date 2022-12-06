Sayılar sevgiye engel değil

Sayıların fazla olması veya eksikliklerin sevgiye engel olmadığını belirten Ece, “Engelli kardeşlerimizin toplumdan dışlanmadığı, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşadığı, eşit koşullarda eğitim almaları tek dileğimizdir. Onlarla hayat daha anlamlı, daha renkli ve daha eğlencelidir. Çünkü engelli bireylerin sevgileri sonsuz ve gerçektir. Sizi karşılıksız severler ve size gerçekten sevmenin ne kadar anlamlı ve güzel bir şey olduğunu hatırlatırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, her zaman eşit bir dünya da aramızdaki bir sayı farkın ‘fark’ olmadığının anlaşıldığı, güzel bir dünya da yaşayabilmemiz dileklerimle.” dedi.

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