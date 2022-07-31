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Sayı 50’ye yükseltilecek

13 Haziran itibarıyla Yozgat’ta da hizmet vermeye başlayan çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete girecek.

31 Temmuz 2022 Pazar 02:11
Sayı 50’ye yükseltilecek

Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezlerinin 1 Ağustos'ta hizmete alınmasıyla, Türkiye genelindeki merkez sayısı 50'ye yükselecek. İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle ilk olarak 11 ilde çocuk görüşme merkezi kuruldu.
Bu kapsamda, tartışmalara da neden olan "icra yoluyla çocuk teslimi"ne son veren yeni uygulama, 4 Nisan'dan itibaren Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak'ta faaliyete başladı.
Çocuk görüşme merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 7 il ve 7 ilçede daha merkezlerin faaliyete alınması kararlaştırıldı. Bu çerçevede ise 13 Haziran itibarıyla Bolu, Burdur, Edirne, Karabük, Samsun, Tunceli, Yozgat, Alanya, Bafra, Boğazlıyan, İskenderun, Karşıyaka, Menemen ve Ödemiş'te çocuk görüşme merkezleri hizmet vermeye başladı.
Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine, 13 il ve 12 ilçede daha çocuk görüşme merkezlerinin kurulmasına karar verildi. Buna göre, 1 Ağustos'tan itibaren Afyonkarahisar, Ardahan, Artvin, Batman, Diyarbakır, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Sakarya, Trabzon, Akhisar, Akşehir, Çorlu, Ermenek, İnegöl, Karadeniz Ereğli, Kızıltepe, Nizip, Salihli, Serik, Viranşehir ve Zile'de de çocuk görüşme merkezleri faaliyete geçirilecek. Böylece, ülke genelindeki çocuk görüşme merkezi sayısı 50'ye yükselecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kars'ta yaptığı açıklamada, çocuk tesliminin icra aracılığıyla yapılmasına son verildiğinin altını çizerek, çocuk görüşme merkezlerinin, 1 Ağustos'tan itibaren 13 il ve 12 ilçede daha hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.
TESLİM İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ
Çocuk teslim işlemi, daha önce icra müdürlükleri aracılığıyla belirli bir harç ve ücret yatırılarak icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle çocuk görüşme merkezlerindeki işlemler, artık adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getirilirken, çocuk teslimine ilişkin işlemlerde harç ve masraf ya da başka herhangi bir ücret alınmıyor. Giderler, Adalet Bakanlığının bütçesinden karşılanıyor. Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan görüşme merkezlerindeki işlemler, uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak, nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek ve rızaya dayalı yapılıyor. Söz konusu görüşme merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. »AA
 

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Sayı 50ye Yükseltilecek
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