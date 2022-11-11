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Saygıyla anıldı

Sarıkaya ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi.

11 Kasım 2022 Cuma 02:11
Saygıyla anıldı

İlçede, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84’üncü Yıldönümü Anma Programı kapsamında, Atatürk Anıtına Çelenk sunma töreni yapıldı.
Çelenk Sunma Törenine, Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Sebiha Aysun Sızma, kurum amirleri, okullar, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.
Törende Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunmasının ardından saat 09:05’te sirenlerin çalmaya başlaması ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda 2 dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören bayrakların yarıya indirilmesi ile sona erdi.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Konferans salonunda devam etti.
Şehit Yılmaz Gündüz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Erdoğan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından 10 Kasımı anlatan video gösterimi yapıldı.
Öğrenciler tarafından çeşitli şiirler okundu ve Atatürk oratoryosu sahnelendikten sonra program sona erdi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 11.11.2022 14:10
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