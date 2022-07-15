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Satıcılar tedirgin

2022 yılının ilk yarısında kırmızı et fiyatlarına uygulanan zamlar hem satıcıları hem de alıcıları etkiledi. 

15 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Satıcılar tedirgin

Kırmızı et fiyatlarına gelen zamlardan dolayı satışlarda düşüş yaşadıklarını bildiren kasaplar, Kurban Bayramı ile beraber satışların daha da düştüğünü belirtti. 
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan’ın yapmış olduğu açıklamada, et fiyatlarına sonbaharda zam beklendiği ifadesi ise satıcılarda endişe uyandırdı. Bunun üzerine Bozkurt ve Ekici Kasap ile yapmış olduğumuz röportajda işletme sahipleri et fiyatlarının artmasıyla birlikte satışların daha da azalacağını bir kez daha dile getirdi. 
‘ZAMLAR SATIŞLARIMIZI ETKİLİYOR’
Bozkurt Kasabı işletme sahibi ve Ticaret Borsası Yöneticisi Ahmet Bozkurt gazetemize yapmış olduğu açıklamada, “Kırmızı ete yapılan zamlar tabi ki satışlarımızı etkiliyor. Fiyatlar yükseldikçe satışlarımız azalır. Kurban Bayramı sonrası ise satışlarımız daha da düşecek” dedi. 
Yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapıldığını ve bu ödemelerin yılsonuna kadar uzatıldığını söyleyen Bozkurt, “Devlet bu desteği, yem fiyatlarının pahalı olmasından dolayı veriyor. Bu destekler yeterli. Desteklerin yeterli olması lazım, çünkü başka çare yok. Devlet başka ne yapsın, çok destek veriyor” diye konuştu. 
‘VERİLEN DESTEKLER YETERLİ DEĞİL’
Ekici Kasabı işletme sahibi Nazım Ekici ise, “Kırmızı ete yapılan zamlar satışlarımızı etkiliyor. Müşterilerimiz açısından baktığımızda fiyatların yüksek olması sebebiyle müşteri kayıplarımız oldu. Kurban Bayramı ile birlikte satışlarımız daha da düşebilir” şeklinde konuştu. 
Destek ödemesi ile ilgili bilgilerinin olduğunu belirten Ekici, yetiştiriciler için şuanda yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı verilen destek miktarının az olduğunu vurguladı. Ekici açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapıldığını biliyoruz. Yılsonuna kadar uzatıldığı da söylendi. Ama bu yetiştirici için, şuanda yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı az bir miktar. Bununla ilgili bir çalışma yapılıp fiyatın yükseltilmesi daha iyi olacaktır. Bu desteklerin yapılmasının haricinde yem fiyatlarının, arpa fiyatlarının biraz daha aşağıya çekilmesi desteklerin yeterli olmasını sağlayacaktır.” 
»Muhammed Üstüntaş

Anahtar Kelimeler:
Satıcılar Tedirgin
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